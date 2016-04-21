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tsk'ya yeni yetkiler ve yasal koruma geliyor

TSK'YA YENİ YETKİLER VE YASAL KORUMA GELİYOR

Devlet, PKK'nın tüm gücünü en kuvvetli askeri yöntemlerle yok etmek için son hazırlıklarını yapıyor.

Tarih : 21 Nisan 2016, 09:29
Puan Ver : Tsk'ya Yeni Yetkiler Ve Yasal Koruma Geliyor(6/10)6


Devlet, PKK'nın tüm gücünü en kuvvetli askeri yöntemlerle yok etmek için son hazırlıklarını yapıyor. Bugüne kadarBaşbakan'ın yazılı emri ile terörle mücadele operasyonlarını yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristle en etkili mücadele için yeni bir yasal yetki ve korumayla donatılacak. Yeni yasal düzenlemeyle askerlere işledikleri iddia edilecek suçlara karşı koruma getirilecek.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi yeni bir döneme giriyor. CNN TÜRK'ün edindiği bilgiye göre, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.

 

Yeni yasayla Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele için, aynı sınır ötesi tezkerelerinde olduğu gibi özel olarak yetkilendirilecek, ayrıca teröristle mücadelesi nedeniyle bir askerin yargılanması gündeme gelirse, soruşturma ilgili bakanın onayına bağlı olacak.

 

Yani asker, terörle mücadele operasyonlarında tam yetki ve koruma zırhıyla donatılmış olacak.








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