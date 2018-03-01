TSK'NIN TEMİZLEDİĞİ KÖYLERDE YPG'LİLER ÇOCUK KATLİAMI YAPTI
Terör örgütü YPG, TSK'nın temizlediği 82 yerleşim biriminde, 7 ile 13 yaşları arasında 211 çocukla kendilerine direnen 417 sivili öldürdü.
Zeytin Dalı Operasyonu'nda köşeye sıkışan PKK/YPG'li teröristler, sivilleri canlı kalkan olarak kullanırken, kendilerine destek olmayanları da acımasızca katlediyor. Bu durum istihbarat birimleri tarafından hazırlanan 25 sayfalık raporla da gözler önüne serildi.
KADIN VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜ
Yerel kaynaklar, ÖSO ve TSK mensuplarından teyit edilerek hazırlanan rapora göre örgüt, Mehmetçiğin temizlediği, biri belde merkezi, 75'i köy, 6'sı da köy altı yerleşim yerinde, 7 ile 13 yaş arasında 211 çocuğu katletti. Kendilerine destek olmamakla suçladıkları, aralarında kadın ve yaşlılarında bulunduğu 417 sivili de öldürdü.
ÇOCUK MİLİTAN FOTOĞRAFLARI RAPORDA
Raporda, PKK/YPG'nin çatışmalarda kullandığını inkâr ettiği ancak örgütün ölüme yolladığı çocuklara da fotoğraflarıyla yer verildi. Bunlardan, örgütün zorla saflarına kattığı Baran Kamışlı kod adlı Riyad İbrahim (15), Deyr ez Zor'daki çatışmada öldü.
500 SİLAHLI ÇOCUK BULUNUYOR
Rapora göre, Kilis sınırına yakın olan ve Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu 13 ayrı köyden, telefonla Kilis'teki Türk istihbarat birimlerine ulaşan 35 aile, 44 çocuğun evlerini silahla basan PKK/ YPG'li teröristler tarafından kaçırıldığını ihbar etti. Ailelerden bazıları, kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını da Whatsapp üzerinden istihbarat birimlerine gönderdi. Yapılan fiziki ve teknik takipte, kaçırılan çocukların bazılarının izine Halep ve Kamışlı'da ulaşıldı. PKK/YPG'nin, alıkoyup çatışma bölgelerine gönderdiği 500'e yakın çocuk bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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