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Tsk'nın Operasyon Videosunu Silen Youtube'dan Açıklama!
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TSK'NIN OPERASYON VİDEOSUNU SİLEN YOUTUBE'DAN AÇIKLAMA!


TSK'nın operasyon videosunu silen Youtube'dan açıklama!
Tarih : 23 Şubat 2018, 14:40
Puan Ver : Tsk'nın Operasyon Videosunu Silen Youtube'dan Açıklama!(7/10)3

Afrin'de bölgeye terörist ve silah taşıyan PKK/PYD'ye ait 30-40 araçlık konvoy, dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı kara ateş destek vasıtaları ile vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait konvoyun imha edilmesi ile ilgili görüntüleri resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak YouTube'un teröristlerin vurulduğu ana ilişkin görüntüleri sildiği görüldü. Bu sabah ise video TSK'nın resmi Twitter hesabından direkt olarak paylaşıldı. Saat 9.50 itibarıyla YouTube silinen videoyu yeniden erişime açtı. YouTube'tan yapılan resmi açıklamada videonun yanlışlıkla kaldırıldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER ÖNCE SİLİNDİ SONRA YENİDEN ERİŞİME AÇILDI

Terör konvoyunun vurulduğu anın görüntüsü de Twitter'dan paylaşıldı ve Youtube'a yüklendi. Ancak Youtube, konvoyun vurulduğu ana ilişkin görüntüleri sildi.

Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" yazısı çıktı. Video, daha sonra yeniden erişme açıldı.

BU SABAH TSK, RESMİ TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Bu sabah ise TSK'nın twitter hesabından teröristlerin vurulduğu anın videosu doğrudan yüklenerek paylaşıldı.

YOUTUBE'DAN RESMİ AÇIKLAMA: YANLIŞLIKLA KALDIRILDI

"YouTube'da kullanıcılarımızın Topluluk Kuralları olarak adlandırdığımız ilkeleri bildiğine güvenmekte ve bu ilkeleri ihlal ettiğine inandıkları videoları işaretlemelerini temel almaktayız. İşaretlenen tüm içerikler hızlı şekilde inceledikten sonra söz konusu kuralları ihlal ettiği anlaşılırsa video kaldırılmaktadır. Nadiren, kullanıcılar tarafından işaretlenen ya da ekiplerimiz tarafından belirlenen bir videonun yanlışlıkla kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durum fark edildiğinde, içeriğin incelenmesinin ardından kaldırılan videonun veya kanalın tekrar açılmasını da içerecek şekilde, gerekli adımlar atılmaktadır."

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ: 15 KM KALA VURULDU

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verilmişti: "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

Harekat esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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