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tsk'nın o bölgede görev süresi uzatıldı

TSK'NIN O BÖLGEDE GÖREV SÜRESİ UZATILDI

TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Tarih : 08 Şubat 2017, 17:31
Puan Ver : Tsk'nın O Bölgede Görev Süresi Uzatıldı(9/10)11


TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi








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