

Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 28 şüpheli serbest bırakıldı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden 5 etapta gözaltına alınan 328 şüphelinin 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanmak için verdikleri ifadeler doğrultusunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli örgüt üyelerini yönlendirdiği öne sürülen ve 'Mahrem asker abisi' olarak nitelendirilen 115 kişi belirlendi. 115 kişi hakkında, 'Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı isyan ve Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkartıldı.







Bunun üzerine polis 24 Mayıs'ta 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskında çoğu öğretmen 37 kişi gözaltına alındı. 22 şüphelinin ise aynı operasyon kapsamında yakalanıp tutuklandığı belirtildi. Şüphelilerin örgütün 'Mahrem asker abisi' sisteminde müdür, müdür yardımcısı görevini üstlenenlerin de olduğu belirtildi.







Gözaltına alınan 9 şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 19 şüphelide adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.











kaynak:milliyet