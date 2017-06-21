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TSK'NIN HAVA HAREKATINDA MAĞARA VE SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ


TSK'NIN HAVA HAREKATINDA MAĞARA VE SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ
Tarih : 21 Haziran 2017, 12:58
Puan Ver : Tsk'nın Hava Harekatında Mağara Ve Sığınaklar İmha Edildi(7/10)5


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere ait 4 mağara, 2 sığınak ve 2 silah mevzisi kullanılamaz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün 22.00-22.30 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerinde, operasyon yürüten birliklere eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.



Harekatta, teröristlerce barınma amacıyla kullanılan 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi.

 



 



kaynak:sabah








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