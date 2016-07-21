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TSK'NIN AMANOS'DAKİ PKK OPERASYONLARINA İNCELEME


TSK'NIN AMANOS'DAKİ PKK OPERASYONLARINA İNCELEME
Tarih : 21 Temmuz 2016, 15:50
Puan Ver : Tsk'nın Amanos'daki Pkk Operasyonlarına İnceleme(7/10)5


Terör örgütü PKK'nın yıllardır Amanos Dağları'nda örgütlenen koluna yapılan, özellikle hava operasyonlarının başarısız olmasının nedenleri arasında, darbe girişiminde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütü üyelerinin bulunabileceği kuşkusu ile bir inceleme başlatıldı.



PKK'nın stratejisinde, 1992'den itibaren 'Akdeniz'e koridor açma' hedefine uygun olarak yuvalanan terör grupları, zaman zaman 5 bin asker, komandolar, Jandarma Özel Harekat ve 'Bordo bereliler' olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı ekipler ayrıca hava araçları tarafından dağlık arazide aranmasına ve sayılarının çok az olduğu bilinmesine rağmen eylemlerine devam etti.



Gerek daha önceki yıllarda, gerekse de çözüm sürecinden sonra bu bölgede barınıp sorumluluk da üstlenen PKK'lılardan çok azı, ancak Amanosların dışındaki bazı operasyonlarda yakalanabildi.








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