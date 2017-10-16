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TSK'nın Açıklamasıyla Ortaya Çıktı: Türk Askeri Kuzey Irak'a Kara Operasyonu Başlattı

TSK'NIN AÇIKLAMASIYLA ORTAYA ÇIKTI: TÜRK ASKERİ KUZEY IRAK'A KARA OPERASYONU BAŞLATTI

TSK, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamayla, Türk askerinin PKK'nın inlerine kara operasyonu yaptığı da ortaya çıktı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Tsk'nın Açıklamasıyla Ortaya Çıktı: Türk Askeri Kuzey Irak'a Kara Operasyonu Başlattı(6/10)2

Genelkurmay Başkanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK, bölgede İHA'larla sürekli izleme ve takip yaparak eylem hazırlığındaki teröristlere sık sık operasyon düzenlediği için açıklama, rutin bir açıklama olarak kayıtlara geçti.

Ancak akşam saatlerinde gelen yeni açıklama, daha önce bilinmeyen bir durumu da ortaya koydu.

TSK akşam saatlerinde yaptığı yeni açıklamada, Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerimizin şehit olduğunu, 3 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Çatışmanın ardından düzenlenen hava harekatında ,ise 8 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

"ZAP BÖLGESİNDE EYP'Lİ SALDIRI"

Açıklamada "Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TÜRK ASKERİ PKK'NIN İNLERİNE KARA HAREKATI YAPIYOR

Açıklamayla birlikte de, Türk askerlerinin Kuzey Irak'ta fiilen bir kara operasyonu yürüttüğü ortaya çıktı. PKK'nın en büyük kamplarından biri olan ve Çukurca'ya bağlı Dağlıca bölgesinin tam karşısında yer alan Zap kampına düzenlediği kara harekatına kaç askerin katıldığı belirtilmezken, bölgedeki diğer kamplar ve özellikle Kandil Dağı'nda operasyon yapılıp yapılmadığı hakkında da bilgi verilmedi.

KANİDL'E ORTAK OPERASYON KARARI ALINMIŞTI

Ağustos ayında Türkiye'ye 3 günlük bir ziyaret gerçekleştiren İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin temaslarının ardından, Ankara'da Tahran yönetimi ile birlikte Sincar ve Kandil'e yönelik ortak operasyon şartları ve muhtemel ortak 3 farklı harekât planının masaya yatırıldığı öne sürülmüştü. ()

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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