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TSK'NIN 1 NUMARASI, KOMUTANLARI ALIP ŞEHİTLERİ ZİYARETE GİTTİ


TSK'nın 1 Numarası, Komutanları Alıp Şehitleri Ziyarete Gitti
Tarih : 30 Ağustos 2017, 15:40
Puan Ver : Tsk'nın 1 Numarası, Komutanları Alıp Şehitleri Ziyarete Gitti(8/10)4

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve garnizonda görevli generaller, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

KAHRAMANLIK DOLU BİR MİRAS

Akar, burada yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan İstiklal Savaşı'nın her safhasında gösterdiğiniz azim, feragat, cesaret ve kahramanlık tarihin şeref sayfalarında hak ettiği müstesna yeri almış, bizler ve gelecek nesiller için şeref, övünç ve kahramanlık dolu bir miras olmuştur" dedi.

ÇELENK BIRAKTILAR

Orgeneral Akar ve beraberindekiler, Devlet Mezarlığı'nda milli mücadelede görev almış komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıtsal Duvar'a, üzerinde "Türk Silahlı Kuvvetleri" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

HULUSİ AKAR'IN MESAJI

Saygı duruşunun ardından Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Akar, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Asil milletimizin birlik ve bütünlüğü, devletimizin bekası için verdikleri büyük mücadeleler ve yaptıkları çok büyük katkılarla adlarını şanlı tarihimize altın harflerle yazdıran başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın fedakar ve kahraman komutanları, aziz şehitlerimiz ve kıymetli devlet büyüklerimiz, şanlı tarihi boyunca şerefiyle yaşayan, değerlerinden canı pahasına ödün vermeyen asil Türk milleti, özgürlük ve bağımsızlığı karakteri haline getirmiş, işgal güçlerine karşı tarihte benzeri az görülen bir mücadele vermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan İstiklal Savaşı'nın her safhasında gösterdiğiniz azim, feragat, cesaret ve kahramanlık tarihin şeref sayfalarında hak ettiği müstesna yeri almış, bizler ve gelecek nesiller için şeref, övünç ve kahramanlık dolu bir miras olmuştur. Sizler her karşının bedeli kanla ödenen kutsal vatan toprağını paha biçilmez kılan, millet olarak varlığımız, birliğimiz ile bayrakta en güzel ifadesini bulan, vatana sevgimizin ölümsüz abidelerisiniz. Aziz hatıralarınız Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları tarafından daima saygıyla övgüyle ve minnetle anılacaktır. Ruhlarınız şad olsun."

İşte ziyaretten fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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