

TSK'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır Kocaköy'de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ölü, bir teröristin ise yaralı olarak, bir M-16 piyade tüfeği, iki sırt çantası ve bir mühimmat yeleği ile birlikte ele geçirildiği kaydedildi.







kaynak:sabah