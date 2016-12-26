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Tsk'dan Son Dakika Açıklaması
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tsk'dan son dakika açıklaması

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Tarih : 26 Aralık 2016, 16:21
Puan Ver : Tsk'dan Son Dakika Açıklaması(7/10)9


TSK'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır Kocaköy'de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ölü, bir teröristin ise yaralı olarak, bir M-16 piyade tüfeği, iki sırt çantası ve bir mühimmat yeleği ile birlikte ele geçirildiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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