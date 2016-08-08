TSK'DAN SİİRT KIRSALINA HAVA HAREKATI
Son dakika haberleri Siirt'ten geldi . Siirt kırsalından alınan istihbarat üzerine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü üyesi 13 kişi etkisiz hale getirildi. İşte konu ile ilgili alınan son dakika haberleri
Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Siirt kırsalına düzenlenen hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik Siirt kırsalında dün anlık istihbarat alındı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar