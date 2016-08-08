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tsk'dan siirt kırsalına hava harekatı

TSK'DAN SİİRT KIRSALINA HAVA HAREKATI

Son dakika haberleri Siirt'ten geldi . Siirt kırsalından alınan istihbarat üzerine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü üyesi 13 kişi etkisiz hale getirildi. İşte konu ile ilgili alınan son dakika haberleri

Tarih : 08 Ağustos 2016, 12:29
Puan Ver : Tsk'dan Siirt Kırsalına Hava Harekatı(0/10)


Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Siirt kırsalına  düzenlenen hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü  üyelerine yönelik Siirt kırsalında dün anlık istihbarat  alındı.








Etiketler: Tsk  Dan  Siirt  Kırsalına  Hava  Harekatı    haber

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