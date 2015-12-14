

Genelkurmay Başkanlığı, Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından birtakım önlemler aldı. Kuvvet komutanlıklarına gönderilen yazıyla TSK personelinin yurtdışı seyahatlerinde Rusya'ya gitmeleri yasaklandı.



TSK personeline seyahat ve mazeretin yanı sıra mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak, öğrenim, seminer gibi gerekçelerle yurtdışı izni verilebiliyor. Yurtdışına izinli gidecek personele, hareket tarzları hakkında, istihbarat ve istihbarata karşı koyma konusunda, tugay komutanlıkları ve eşiti kurum amirliklerince uyarıcı bilgiler veriliyor. Yurtdışına izinli çıkan TSK personelinin bazı kurallara uyması da gerekiyor. Örneğin yabancılarla temasta daha titiz ve dikkatli davranmaları, resmi ve özel hayatlarında herhangi bir olaya sebebiyet vermemek için özen göstermeleri şart koşuluyor. TSK personeline getirilen Rusya'ya gidiş yasağında, Rusya'nın Türk işadamlarını havalimanında geri çevirmesi, fuar için bu ülkede bulunan işadamlarını gözaltına alması, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin saldırıya uğraması, Türk öğrencilerin kaldığı üniversite yurduna baskın yapılması ve sınır dışı edilmeleri gibi uygulamalar etkili oldu.