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TSK'DAN MUSUL'A ASKERİ SEVKİYAT


TSK'DAN MUSUL'A ASKERİ SEVKİYAT
Tarih : 05 Aralık 2015, 09:42
Puan Ver : Tsk'dan Musul'a Askeri Sevkiyat(8/10)7


 Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre Siirt 3'üncü Komando Tuğayı'ndan yaklaşık 400 askerden oluşan bir tabur asker Başika'ya gönderildi. Kamp ayrıca, Trakya'daki zırhlı birliklerden gönderilen 25 tankla takviye edildi. Başika Kampı'nda yaklaşık iki yıldır peşmergelerin eğitimi için 80 kadar Türk askeri bulunduğu öğrenilirken kampın korumasında Türk tankları da görev aldığı belirtildi. Rutin değişim kapsamında kamptaki askerlerin yerine yeni komandolar gönderilirken, asker sayısı arttırılarak tabur seviyene yükseltildi. Güncel sevkiyat sonrası kamptaki asker sayısının yaklaşık 600'e ulaştığı öğrenildi.



Kamptaki değişimin ve asker arttırımının IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyonun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirtilirken, takviyeye ilişkin mutabakatın, Dışişleri Bakanlığı Müşteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun Erbil'deki temasları sırasında Barzani ile yapılan görüşmede ele alındığı ve anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ayrıca Kuzey Irak'ın Dohuk ve Musul kentleri arasında yer alan Simele bölgesinde de Türk istihbarat birimlerine ait bir merkezin bulunduğu öğrenilirken, bu merkezin de 20 gün önce takviye edildiği belirtildi.

 








Etiketler: Tsk  Dan  Musul  A  Askeri  Sevkiyat    haber

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