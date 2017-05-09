TSK'DAN KUZEY IRAK'TA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA HAVA HAREKATI
Türk Silahlı Kuvvetlerince, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesi imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava harekatı düzenlendi.
kaynak:sabah
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