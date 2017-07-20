TSK'DAN KUZEY IRAK'A OPERASYON: TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ
TSK, Kuzey Irak'tan teröristlerce düzenlenen taciz atışlarının ardından düzenlenen hava harekatı ile 8 hedefin vurulduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinden hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine teröristlerce yapılan taciz atışlarının ardından düzenlenen hava harekatında, 1 Doçka uçaksavar mevzii, 2 havan mevzii, 2 mağara ve 3 sığınak imha edildi.
GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA: TACİZ ATIŞLARI YAPILDI
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütü üyelerince Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinden dün (20 Temmuz 2017) akşam saatlerinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine havan ve uzun menzilli silahlarla taciz atışları yapıldı.
SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ
Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, 1 uçaksavar, 2 havan mevzisi, 2 mağara ve 3 sığınak imha edildi.
ÇOK SAYIDA MUHTELİF MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki operasyonda 2 mağarada zagros keskin nişancı tüfeği ile 273 muhtelif çapta fişek, 2 el telsizi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Silopi, Beytüşşebap ile Siirt kırsallarındaki arazi aramalarında ise bulunan toplam 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Kaynak: haberinburada
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