

Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki Hakurk kampına hava harekatı düzenlenerek, silah mevzileri ve sığınakların imha edildiğini bildirdi.







Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinden "önemli yurt içi olaylara" ilişkin bilgiler verildi. Buna göre, Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri ve sığınaklar icra edilen hava harekatı ile imha edildi.







Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti esnasında toprak altına gizlenmiş vaziyette, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan maddeler bir adet 12 kilogramlık tüp, gübre, kablo, pil ve muhtelif yaşam malzemeleri bulunarak imha edildi.







Van Başkale'de ise bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce tuzaklanan bir adet el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.