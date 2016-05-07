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TSK'DAN KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI


TSK'DAN KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Tarih : 07 Mayıs 2016, 10:31
Puan Ver : Tsk'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı(9/10)10


TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakkurk bölgelerinde tespit edilen sığınaklar ve mevzilere hava operasyonu düzenlediği belirtildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün sabaha karşı 03.30-04.30 saatleri arasında, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakkurk bölgelerinde tespit edilen hedeflere (sığınak, korugan ve silah mevzileri) hava operasyonu düzenlendiği bildirildi.



Belirlenen tüm hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiği, görevini başarıyla yerine getiren uçakların da üslerine geri döndükleri kaydedildi.








Etiketler: Tsk  Dan  Kuzey  Irak  A  Hava  Harekatı    haber

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