TSK'DAN KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakkurk bölgelerinde tespit edilen sığınaklar ve mevzilere hava operasyonu düzenlediği belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün sabaha karşı 03.30-04.30 saatleri arasında, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakkurk bölgelerinde tespit edilen hedeflere (sığınak, korugan ve silah mevzileri) hava operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Belirlenen tüm hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiği, görevini başarıyla yerine getiren uçakların da üslerine geri döndükleri kaydedildi.
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