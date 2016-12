Askeri kaynaklardan DEAŞ ile mücadelede son şart ile ilgili alınan bilgilere tarafından, nüfusu 22 milyon olan Suriye 'de şiddet sarmalı nedeniyle bugüne değin takriben 470 bin birey hayatını kaybetti, 6,5 milyon Suriyeli evlerini terk ederek ülke içerisinde tehlikesiz bölgelere, 5 milyon Suriyeli ise ilk önce komşu ülkeler olmak üzere ülke dışına göç etmek zorunda kaldı. Türkiye bugüne değin açık kapı politikasını sürdürerek, şiddetten kaçan 264 bin 815 'i kamplarda almak üzere toplam 2 milyon 600 bin 561 Suriyeli 'yi kabul etti.







Türkiye; Suriye ve Irak 'ta devamlı DEAŞ tehdidi sebebiyle Ağustos 2014 ayında teşkil edilen ve 62 ülke tarafından yardım verilen “DEAŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu”na 19 Şubat 2015 tarihinden itibaren etkin takviye sağlamaya başladı. DEAŞ 'la etkin çaba dahilinde Türkiye, üslerini (İncirlik ve Diyarbakır) ve Türk hava sahasını koalisyon unsurlarının kullanımına açtı. İncirlik Üssü ve İskenderun Limanı 'nı insani yardım ve lojistik takviye maksatlı olarak koalisyonun kullanımına ödev etti. 28 Ağustos 2015 tarihinden itibaren koalisyon hava harekâtına aktif olarak katılım sağlandı ve koalisyonun DEAŞ ile mücadelesi desteklendi.



Suriyeli ılımlı muhaliflerin eğitilmesi ve donatılmasına katkı maddesi karşılayan Türkiye, koalisyon karargâhlarına personel görevlendirdi. Koalisyon zarfında Türkiye 'de halen dört ülkeye (ABD, Almanya, Katar ve Suudi Arabistan) ait hava vasıtaları ve personelin tahsis yaptığı vurgulanarak, koalisyon tarafından DEAŞ hedeflerine karşın Suriye 'de 3 bin 791, Irak 'ta 8 bin 415 hava harekâtı icra edildiği kaydedildi. Türkiye 'nin ise Suriye 'deki DEAŞ hedeflerine bugüne kadar 19 hava harekâtı icra ettiği açıklama edildi. Suriye 'deki çatışmaların artması ve DEAŞ göre Kilis şehir halkı merkezine karşın yapılan Katyuşa ve top atışları neticesinde bugüne kadar 8 'i Suriyeli 20 sivilin hayatını kaybettiği, 17 'si Suriyeli 66 sivilin yaralandığı kaydedildi. TSK göre angajman kuralları çerçevesinde misliyle mukabele kapsamında Suriye 'deki toplam 2 bin 144 DEAŞ hedefi Kasırga, ÇNRA ve tank atışları ile vurularak, yapılan atışlarla 807 DEAŞ mensubunun etkisiz ayla getirildiği, 153 DEAŞ mensubunun ise yaralandığı kaydedildi.



Kilis 'e karşın top/roket tehdidinin tespiti ve etkisiz ayla getirilmesine yönelik tüm tedbirlerin alındığı, müdahale için her türlü imkânın kullanıldığı vurgulandı. Bu kapsamda Suriye hududunda konuşlu alev yardım unsurları ile zırhlı/mekanize birliklerin destek edildiği belirtilerek, alınan öteki önlemler şöyle sıralandı: “DEAŞ hedeflerinin önceden tespiti ve alev altına alınması maksadıyla İnsansız Hava Araçları (İHA)/İnsanlı Buluş Uçakları (İKU) ile hudut bölgesinin 7/24 saat gözetlenmesine devam edilmektedir. Keza, Suriye sınırında konuşlu hudut birliklerimiz, terörist geçişlerinin engellenmesi maksadıyla ilave birlikler ile yardım edilmiştir.







Alınan etkin tedbirler neticesinde Suriye sınırında 2016 yılında toplam 388 DEAŞ ve 82 PYD/PKK terör örgütü mensubu yakalanmıştır. DEAŞ 'la çaba kapsamında Irak 'ta da Türkiye kadar IKYY personeline ve Musul Ulusal Muhafızları 'na eğit-donat desteği sağlanmıştır. Iraklı personelin eğitimi için tesis edilen Gedu Üs Bölgesi 'ndeki TSK unsurlarına karşın DEAŞ kadar yapılan saldırılarda bir personelimiz şehit olmuş, on personelimiz yaralanmıştır.



TSK göre angajman kuralları çerçevesinde misliyle mukabele dahilinde yapılan Kasırga obüs ve tank atışları ile Irak kuzeyinde 365 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, fazla sayıda DEAŞ mensubu yaralanmıştır.”



TSK 'nın PKK terör örgütü ile birlikte DEAŞ 'la da etkili çaba ederek, ülkeye yönelik terör tehdidinin bertaraf edilmesi hususunda uzun vadeli, sürdürülebilir her türlü emniyet tedbirini alma azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.