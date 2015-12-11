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TSK'DAN IŞİD'E BÜYÜK DARBE!


TSK'DAN IŞİD'E BÜYÜK DARBE!
Tarih : 11 Aralık 2015, 14:45
Puan Ver : Tsk'dan Işid'e Büyük Darbe!(6/10)6


Türk Silahlı Kuvvetleri, IŞİD terör örgütüne göz açtırmıyor. 01 Ocak 2015 tarihinden bugüne kadar sınırlardan yasadışı geçiş teşebbüsünde bulunurken yabancı uyruklu 913 IŞİD Terör Örgütü üyesi yakalandı.



Güvenlik birimlerinden alınan bilgilere göre, Kara hudutları ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde alınan etkili tedbirler sonucunda,IŞİDTerör Örgütü mensubu teröristlerden yakalananların sayısında önemli ölçüde artış gözlendi.



Bu kapsamda yapılan incelemede; 01 Ocak 2015 tarihinden bugüne kadar sınırlardan yasadışı geçiş teşebbüsünde bulunurken yabancı uyruklu 913 IŞİD Terör Örgütü üyesi yakalandı.



Yakalananların sayısı yılın ilk altı aylık dönemine göre (Ocak-Mayıs, 349) ikinci dönemde (Haziran-Aralık, 564) yüzde 61 oranında artarken sınırlara yakın bölgelerdeki IŞİD Terör Örgütü'ne yönelik hava ve kara saldırıları sonucunda Kasım-Aralık aylarında yakalanan terörist sayısı 108'e ulaştı.








Etiketler: Tsk  Dan  Işid  E  Büyük  Darbe    haber

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