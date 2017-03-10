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TSK'DAN IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI


TSK'DAN IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI
Tarih : 10 Mart 2017, 10:28
Puan Ver : Tsk'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı(8/10)9


TSK'dan yapılan bilgilendirmede, dün 18.00-19.10 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği bildirildi.



Hedeflenen bölgelerde belirlenen bölücü terör örgütüne ait silah mevzileriyle birlikte 2 barınma yeri ve bir sığınağın ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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