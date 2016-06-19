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TSK'DAN İKİ TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE


TSK'DAN İKİ TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE
Tarih : 19 Haziran 2016, 11:42
Puan Ver : Tsk'dan İki Terör Örgütüne Darbe(9/10)6


TSK, Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında hava harekatı düzenledi.



Terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklardan oluşan 16 hedef savaş uçaklarıyla vuruldu.



DAEŞ DE VURULDU



Öte yandan TSK ve koalisyon güçleri Suriye'de 32 hedefi vurdu, terör örgütü DAEŞ mensubu 13 terörist etkisiz hale getirildi.



LİCE'DE YASAK BAŞLADI, OPERASYON İŞARETİ VERİLDİ



Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 13 köyde, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Diyarbakır Valiliği, terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyonlarda sivil halkın zarar görmemesi için Lice ilçesine bağlı 13 köyde bugün saat 10:00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duruma kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.



Valilik, Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tespit etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla, Lice ilçesi kuzeyinde kalan bölgede operasyon düzenleneceğine dikkat çekti.

 








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