TSK güçleri, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir ateşkes gözlem noktası oluşturmak üzere konuşlandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 27'nci gününde TSK unsurlarının, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir ateşkes gözlem noktası oluşturmak üzere konuşlandığı bildirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1528 OLDU

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1528 olduğu kaydedildi.

KARA HAREKATI PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Hava harekatının ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

MEHMETÇİK CİNDERES'E YÜRÜYOR

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 26'ncı gününde güney cephesinde de hareketli dakikalar yaşanıyor. Cinderes'e yürüyen Mehmetçiğe destek vermek için güney cephesinden kara harekâtına başlayan ÖSO savaşçıları, yıllardır kapalı olan İdlib-Afrin yolunu açtı. Deviye köyüne doğru ilerlemeye devam eden ÖSO savaşçıları, güney hattından ilerleyerek Cinderes kuşatmasını tamamlayacak.

54 NOKTA TEMİZLENDİ

Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'e 3 koldan birden ilerleyen TSK öncülüğündeki ÖSO askerleri, batı cephesinde Racu Beldesi'ne bağlı Qudah Kivi ve Badu köyüne operasyon düzenledi. Teröristlerle sıcak çatışmaların yaşandığı bölgede TSK öncülüğündeki ÖSO savaşçıları, Qudah Kivi köyünü temizlemeyi başardı. TSK ve ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki 36'sı köy 14'ü de stratejik dağ veya tepe olmak üzere 54 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

"RACU'YA GİRECEĞİZ"

Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Ahmet Fatih, "TSK'nın desteğiyle iki köye operasyon düzenledik. Şimdilik her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. Qudah Kivi köyünü teöristlerden temziledik. Kısa bir süre içerinde diğer köyleri de temizleyip Racu'ya gireceğiz" dedi.

TSK tarafından yapılan açıklamada ise "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 485 olmuştur" denildi. Açıklamada 14 Şubat'ta 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla ateş altına alındı. Afrin'e askeri araç ve personel sevkıyatı dün de aralıksız devam etti.

MAYIN VE PATLAYICI TEMİZLİĞİ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele geçirildi. Mayın ve patlayıcı tuzaklarının bulunmasında Mehmetçiğin en büyük yardımcısı ise özel eğitimli köpekler.

Kaynak: haberinburada