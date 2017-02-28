

TSK: Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı'nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle, Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz. Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, "Karargâh Rahatsız, Karargâh'ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Rahatsızlık vb." gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır.







Hürriyet gazetesinin son skandalı 'Karargah rahatsız' manşetine ilişkin TSK'nın web sitesinden yapılan açıklama şöyle:







* Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı'nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle, Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz.







* Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Genelkurmay Başkanı'nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır.







* Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, "Karargâh Rahatsız, Karargâh'ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Rahatsızlık vb." gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır. Sorulan sorulara özetle, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği" ifade edilmiştir. Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir.







* Türk Silahlı Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, kahramanlık ve fedakârlıkla şehit kanlarıyla sulanmış bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla, faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir.







Kamuoyuna saygı ile duyurulur.







kaynak:sabah