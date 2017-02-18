TSK : Dün 20.00-20.23 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir.