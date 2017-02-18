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tsk'dan hava harekatı

TSK'DAN HAVA HAREKATI

TSK : Dün 20.00-20.23 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir.

Tarih : 18 Şubat 2017, 12:26
Puan Ver : Tsk'dan Hava Harekatı(5/10)6


TSK : Dün 20.00-20.23 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tsk  Dan  Hava  Harekatı    haber

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