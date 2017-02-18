TSK'DAN HAVA HAREKATI
TSK : Dün 20.00-20.23 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir.
TSK : Dün 20.00-20.23 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar