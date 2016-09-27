TSK'DAN HAVA HAREKATI
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği harekatla Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütünün barınak olarak kullandığı sığınak ile bir mühimmat deposu içindeki teröristlerle birlikte imha edildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün 21.00-22.00 saatlerinde Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbarat üzerine Hava Kuvvetleri· Komutanlığına ai·t savaş uçakları i·le harekat düzenlendi.
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