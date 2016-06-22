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TSK'DAN HAVA HAREKATI


TSK'DAN HAVA HAREKATI
Tarih : 22 Haziran 2016, 11:15
Puan Ver : Tsk'dan Hava Harekatı(7/10)4


Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, alınan anlık istihbarat üzerine dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 10.13-10.21, Metina bölgesine ise 22.00-23.11 saatleri arasında hava harekatı düzenlendi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatla, teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat deposunun bulunduğu 15 hedef ateş altına alınarak imha edildi.



Görevlerini tamamlayan savaş uçakları emniyetle üslerine dönerken, zayiat tespit çalışmaları devam ediyor.



Lice ve Şemdinli kırsalına hava harekatı



Öte yandan dün 16.00-16.16 saatleri arasında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına, 19.45-20.05 saatleri arasında ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına hava harekatı düzenlendi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatla, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin bulunduğu 20 hedef ateş altına alınarak imha edildi.








Etiketler: Tsk  Dan  Hava  Harekatı    haber

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