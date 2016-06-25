

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Kars, Şırnak ve Hakkari'de tespit edilen 13 terör hedefi imha edildi.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün akşam 22.00-22.46 saatlerinde savaş uçaklarıyla harekat düzenlendi. Operasyonda, bölgede tespit edilen 2 terör hedefi ateş altına alınarak imha edildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.







Yurt içinde tespit edilen hedeflere yönelik de operasyon gerçekleştirildi. Buna göre, savaş uçakları, dün saat 06.50 sıralarında Kars Kağızman kırsalında tespit edilen 2, 12.30-13.51 saatlerinde Şırnak kırsalındaki 6 ve 05.53-16.10 saatlerinde ise Hakkari Çukurca'da belirlenen 3 olmak üzere toplam 11 hedefi imha etti. Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.