Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır!" ifadelerine yer verdi.

TSK, DÜNYAYA MESAJ VERDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, şehre hiçbir zarar verilmediği ve binlerce masum insanın terör örgütünün elinden kurtulduğu Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımla adeta tüm dünyaya mesaj verdi.

ZEYTİN DALI OPERASYONU, AFRİN'E ZARAR VERMEDEN GERÇEKLEŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrin kent merkezine, kente zarar verilmeden girildiğini fotoğraflarla ifade ederken, yine diğer ülkelerin Halep, Rakka, Doğu Guta ve Musul gibi kentlere girerken nasıl bir yıkım gerçekleştirdiklerini yine fotoğraflarla gözler önüne serdi.

İşte yayınlanan fotoğraflar:

Kaynak: haberinburada