TSK'DAN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI
Suriye sınırından bir son dakika haberi geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin az önce basına geçtiği bilgi notuna göre dün Suriye topraklarından Türkiye'ye ateş açıldı. TSK misliyle karşılık verdi, PKK/PYD'li bir terörist öldürüldü.
TSK'nın bilgi notu şöyle: "13 Şubat 2017 tarihinde Mardin/Nusaybin'de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, misli ile mukabele kapsamında karşılık verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirmiştir."
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar