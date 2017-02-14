

Suriye sınırından bir son dakika haberi geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin az önce basına geçtiği bilgi notuna göre dün Suriye topraklarından Türkiye'ye ateş açıldı. TSK misliyle karşılık verdi, PKK/PYD'li bir terörist öldürüldü.







TSK'nın bilgi notu şöyle: "13 Şubat 2017 tarihinde Mardin/Nusaybin'de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, misli ile mukabele kapsamında karşılık verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirmiştir."







kaynak:hürriyet