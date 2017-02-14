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TSK'DAN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI


TSK'DAN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI
Tarih : 14 Şubat 2017, 14:42
Puan Ver : Tsk'dan Flaş Suriye Açıklaması(10/10)7


Suriye sınırından bir son dakika haberi geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin az önce basına geçtiği bilgi notuna göre dün Suriye topraklarından Türkiye'ye ateş açıldı. TSK misliyle karşılık verdi, PKK/PYD'li bir terörist öldürüldü.



TSK'nın bilgi notu şöyle: "13 Şubat 2017 tarihinde Mardin/Nusaybin'de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, misli ile mukabele kapsamında karşılık verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirmiştir."



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Tsk  Dan  Flaş  Suriye  Açıklaması    haber

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