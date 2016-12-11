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TSK'DAN FLAŞ EL BAB AÇIKLAMASI


TSK'DAN FLAŞ EL BAB AÇIKLAMASI
Tarih : 11 Aralık 2016, 19:11
Puan Ver : Tsk'dan Flaş El Bab Açıklaması(9/10)9


Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları,  Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri  bölgelerinde, aralarında karargahların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ'a ait 21  binayı, silah yüklü üç aracı, silah deposu ile tüneli imha etti, 9 teröristi  etkisiz hale getirdi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta  olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut  güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla Suriye'nin  kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.








Etiketler: Tsk  Dan  Flaş  El  Bab  Açıklaması    haber

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