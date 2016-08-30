

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'de koalisyon güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından gerçekleştirilen "Fırat Kalkanı Harekatı" kapsamında, dün saat 16.30'dan itibaren Cerablus ve civarındaki bölgede teröristlere ait 21 hedefin, Fırtına obüsleriyle 108 atım yapılarak tam isabetle vurulduğu bildirildi.







TSK'dan yapılan açıklamada, terör örgütü DAEŞ başta olmak üzere, terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı"nın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM'nin DAEŞ ile mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdüğü belirtildi.