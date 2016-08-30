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tsk'dan flaş açıklama: 21 hedef vuruldu!

TSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 21 HEDEF VURULDU!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'de koalisyon güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından gerçekleştirilen "Fırat Kalkanı Harekatı" kapsamında, dün saat 16.30'dan itibaren Cerablus ve civarındaki bölgede teröristlere ait 21 hedefin, Fırtına obüsleriyle 108 atım yapılarak tam

Tarih : 30 Ağustos 2016, 12:26
Puan Ver : Tsk'dan Flaş Açıklama: 21 Hedef Vuruldu!(0/10)


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'de koalisyon  güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından gerçekleştirilen "Fırat  Kalkanı Harekatı" kapsamında, dün saat 16.30'dan itibaren Cerablus ve civarındaki  bölgede teröristlere ait 21 hedefin, Fırtına obüsleriyle 108 atım yapılarak tam  isabetle vurulduğu bildirildi.



TSK'dan yapılan açıklamada, terör örgütü DAEŞ başta olmak üzere, terör  örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve  koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan "Fırat  Kalkanı Harekatı"nın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve  Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa  hakkı ile BM'nin DAEŞ ile mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde  sürdüğü belirtildi.








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