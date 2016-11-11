TSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 14 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
TSK yaptığı son dakika açıklamasında operasyonlar hakkında bilgi verdi. Tunceli'de kış üslenmesi hazırlığındaki PKK terör örgütüne operasyon düzenlendi. Gerçekleşen hava destekli operasyonda 14 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçerildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Tunceli'de devam eden "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-40" operasyonu sürüyor.
Operasyon kapsamında, merkez Karşılar Köyü Bali Deresi bölgesinde kış üslenmesi hazırlığı içerisinde olan teröristlere keşif görevi icra eden insansız
hava aracı (İHA) ile hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında, 9 erkek ve 5 kadın olmak üzere 14 teröristin cesedi bulundu.
kaynak:hürriyet
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