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Tsk'dan Fırat Kalkanı Açıklaması! Büyük Darbe Vuruldu
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TSK'DAN FIRAT KALKANI AÇIKLAMASI! BÜYÜK DARBE VURULDU


TSK'DAN FIRAT KALKANI AÇIKLAMASI! BÜYÜK DARBE VURULDU
Tarih : 02 Şubat 2017, 11:09
Puan Ver : Tsk'dan Fırat Kalkanı Açıklaması! Büyük Darbe Vuruldu(5/10)3


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 163'üncü gününde icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 163'üncü gününde meydana gelen olaylar ile ilgili bilgilendirmede bulundu. TSK'dan yapılan açıklamada, ateş destek vasıtaları ile 244 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetlerinin baskı altına alındığı belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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