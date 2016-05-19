

TSK'dan 13 Mayıs tarihinde Çukurcu'da düşen helikopterle ilgili açıklama geldi. Açıklamada, 'Helikopterler görevlerini icra ederken; bir helikopterin, terörist unsurların yerden açtığı ateş sonucu muhtemelen yerden havaya atılan ve cinsi henüz belirlenemeyen, füze olabileceği değerlendirilen bir hava savunma silahı ile vurularak düşürülmüş olabileceği kanaatine varılmıştır' denildi.







Genelkurmay'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:







"13 Mayıs 2016 tarihinde, Hakkâri ili Çukurca/Çığlı 2136 Rakımlı Tepe Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla;







- Saldırı esnasında başka bir bölgede görev yapmakta olan Hava Kuvvetlerine ait iki adet F-16 uçağı çatışma bölgesine sevk edilmiş, görülen ve bilinen hedefler ateş altına alınmış,



- İnsansız Hava Araçları ve takviye birlikler bölgeye gönderilmiş,







- Başka bir görevin icrası için bölgede bulunan iki taarruz helikopteri, birliklerimize ateş desteği sağlamak maksadıyla çatışma bölgesine sevk edilmiştir.







Helikopterler görevlerini icra ederken; bir helikopterin, terörist unsurların yerden açtığı ateş sonucu muhtemelen yerden havaya atılan ve cinsi henüz belirlenemeyen, füze olabileceği değerlendirilen bir hava savunma silahı ile vurularak düşürülmüş olabileceği kanaatine varılmıştır.







Meydana gelen olayla ilgili ayrıntılı inceleme ve tetkik faaliyetine uluslararası sertifikasyona sahip yetkili mercilerce devam edilmektedir.







Saldırıda ikisi pilot sekiz kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 13 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, 13 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütüne ait bir Doçka Uçaksavar mevzii ve silahı imha edilmiştir.







Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine tekrar başsağlığı diliyoruz.







Kamuoyuna saygı ile duyurulur."