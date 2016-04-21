O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TSK'DAN DAĞLICA VE ULUDERE'YE HAVA HAREKATI


TSK'DAN DAĞLICA VE ULUDERE'YE HAVA HAREKATI
Tarih : 21 Nisan 2016, 15:10
Puan Ver : Tsk'dan Dağlıca Ve Uludere'ye Hava Harekatı(5/10)3


Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile Dağlıca ve Uludere'deki bölücü terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenledi.



Sabah 06.35-07.00 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Dağlıca bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine 4 F-16 savaş uçağı ile hava harekatı düzenlendi. 10.35-11.40 saatleri arasında da yine alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Uludere'nin güneyindeki kırsal alanda tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava harekatı düzenlendi, tespit edilen tüm hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. Görevini başarıyla yerine getiren savaş uçakları üslerine geri döndü.








Etiketler: Tsk  Dan  Dağlıca  Ve  Uludere  Ye  Hava  Harekatı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER