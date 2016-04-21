

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile Dağlıca ve Uludere'deki bölücü terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenledi.







Sabah 06.35-07.00 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Dağlıca bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine 4 F-16 savaş uçağı ile hava harekatı düzenlendi. 10.35-11.40 saatleri arasında da yine alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Uludere'nin güneyindeki kırsal alanda tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava harekatı düzenlendi, tespit edilen tüm hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. Görevini başarıyla yerine getiren savaş uçakları üslerine geri döndü.