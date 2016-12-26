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TSK'DAN AYRILAN PİLOTLARA YENİDEN İSTİHDAM İMKANI GELİYOR


TSK'DAN AYRILAN PİLOTLARA YENİDEN İSTİHDAM İMKANI GELİYOR
Tarih : 26 Aralık 2016, 13:28
Puan Ver : Tsk'dan Ayrılan Pilotlara Yeniden İstihdam İmkanı Geliyor(6/10)6


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda, 29 Ekim 2016'dan önce herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ve ticari ya da havayolu nakliye pilotu lisansı ile en az bin saat pilot uçuşu olan subaylardan istekli olanlar, yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot subay olarak görevlendirilebilecek.



Adaylar başvurularını, 6 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecek.



Uçuş için gerekli şartları sağlayan ve başvuruları uygun görülen adayların atamaları, ilgili Kuvvet Komutanı'nın teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla yapılacak.



"Türk Hava Kuvvetlerinden Ayrılmış Pilotlar ile Pilot Lisansına Sahip Diğer Sınıf Subaylarının Yeniden İstihdamı Başvuru Kılavuzu"na, Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.



 



kaynak:yenişafak








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