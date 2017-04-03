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tsk'dan açıklama: pkk'ya ait 4 hedef imha edildi

TSK'DAN AÇIKLAMA: PKK'YA AİT 4 HEDEF İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak ve Hakkari'de belirlenen bölücü terör örgütü hedeflerinin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 13:28
Puan Ver : Tsk'dan Açıklama: Pkk'ya Ait 4 Hedef İmha Edildi(7/10)5


TSK'dan yapılan açıklamada, 2 Nisan 2017 tarihinde 13.15-13.42 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Avaşin, Basyan ve Hakkari'de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 adet hedefin (sığınak, barınma yeri ve silah mevziileri) imha edildiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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