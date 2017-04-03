Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak ve Hakkari'de belirlenen bölücü terör örgütü hedeflerinin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, 2 Nisan 2017 tarihinde 13.15-13.42 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Avaşin, Basyan ve Hakkari'de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 adet hedefin (sığınak, barınma yeri ve silah mevziileri) imha edildiği kaydedildi.







kaynak:sabah