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TSK'DAN ACI HABER : 2 ASKER ŞEHİT OLDU !


TSK'DAN ACI HABER : 2 ASKER ŞEHİT OLDU !
Tarih : 12 Haziran 2016, 14:12
Puan Ver : Tsk'dan Acı Haber : 2 Asker Şehit Oldu !(10/10)8


Türk Silahlı Kuvvetleri TSK, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Mirgesav Dağı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce 10 Haziran Cuma günü uzak mesafeden gerçekleştirilen silahlı saldırı neticesi 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.



TSK tarafından yapılan açıklamada, "10 Haziran 2016 Cuma günü saat 17.55 sularında Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Mirgesav Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce uzak mesafeden yapılan silahlı saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.



TSK ayrıca, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine de yer verdi.







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