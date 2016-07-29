TSK'DA İKİNCİ İHRAÇ LİSTESİ HAZIR
AHaber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan çok önemli açıklamalar geldi. TSK'nın yeniden yapılandırılacağını ifade eden Bakan Işık, TSK'da ikinci ihraç listesinin hazır olduğunu ve bunların içinde de yaverler olduğunu ifade etti.
İşte Bakan Işık'ın açıklamalarından önemli başlıklar...
TSK'DA YENİDEN YAPILANMA
YAŞ bitene kadar yoğun olarak YAŞ'a çalıştık. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nı yeni bir binaya taşıyacağız ve yeniden yapılanma başlayacak. Genelkurmay Başkanlığı da yeniden yapılanınca daha uyumlu bir çalışma olacak. Milli Savunma Bakanlığı sivilleşecek. Ancak sivil müsteşar konusunda net bir karar yok.
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