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tsk'da general, amiral sayısı 301'e düşebilir

TSK'DA GENERAL, AMİRAL SAYISI 301'E DÜŞEBİLİR

YAŞ toplantısında olağan koşullarda terfi dosyaları görüşülmesi gereken general/amirallerden şu ana kadar 68'i darbe girişimiyle ilişkilendirildi. Yeniden yapılandırılma çerçevesinde TSK'daki general ve amiral sayısının bu şurada 301'e çekilebileceği belirtiliyor.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 14:01
Puan Ver : Tsk'da General, Amiral Sayısı 301'e Düşebilir(10/10)10


Yüksek Akseri Şura (YAŞ) toplantısı, bu yıl ilk kez Genelkurmay Karargâhı yerine Çankaya Köşkü'nde 28 Temmuz'da yapılacak. Darbe girişimi nedeniyle orduda “yeniden yapılandırma” talep eden Ak Parti hükümetinin ilk etapta darbe girişimiyle ilişkilendirilen 100'ü aşkın general ve amiralle, bini aşkın subay ve astsubayın durumunun ne olacağına yönelik bir karar alması bekleniyor.



Ak Parti hükümeti, ilk etapta darbe ile ilişkilendirilen bu general ve amirallerden rütbe bekleme süresini dolduranları doğrudan emekli etme yöntemini seçeceği gibi, uzun süredir YAŞ'ta uygulanmayan ihraç mekanizmasını da devreye sokmayı tercih edebilir. Ancak, kulislerde hangi komutanın gerçek anlamda darbe ile ilişkili olup olmadığının henüz belirlenemediği ve kafalardaki soru işaretlerinin bulunduğundan hareketle, bu komutanlara yönelik YAŞ'ta doğrudan bir adım atılmayabileceği, önceki gün Resmi gazete'de yayımlanan KHK çerçevesinde verilen yetki doğrultusunda ilgili kuvvet komutanının teklifi doğrultusunda Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri personeli için Milli Savunma Bakanı, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli için İçişleri Bakanı'na tanınan, “kamu görevinden çıkarma” hakkının, OHAL süresi boyunca saklı olduğundan hareketle soruşturma sürecinin biraz daha beklenmesi yönünde karar alınabileceği de ileri sürülüyor.








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