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Tsk'da Devrim! 'robot Asker'ler Geliyor
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TSK'da devrim! 'Robot asker'ler geliyor

TSK'DA DEVRİM! 'ROBOT ASKER'LER GELİYOR

TSK'nın, terörle mücadele operasyonlarındaki zayiatını azaltma hedefiyle "robot asker" projesi geliştirilecek.

Tarih : 07 Mart 2018, 11:10
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın (SSM) yayımladığı afişte, "Yeni dünyanın insansız ve otonom teknolojilerini beraber geliştirelim. SSM, üniversiteler ve özel sektör işbirliği ile robot asker i çin ilk adımı atıyor. Siz de başvurun. Bu projeyi birlikte hayata geçirelim" denildi. Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şubat ayında düzenlenen bir toplantıda, robot asker projesinin gündeme geleceğine dair ilk işareti vermişti.

DÜNYADA ÖRNEKLERİ MEVCUT

Özlü, "Kamunun en kritik görevlerinden biri olan savunma hizmetlerinde dahi robot askerlerin kullanılacağı günler çok uzak değil. Her şeyin dijitalleşmesi, karşı koyabileceğiniz bir süreç değil. Bunu muhakkak başarmak zorundayız" demişti.

ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler de robot asker teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. ABD ordusunun, 2025 yılı sonrasında muharebe sahasına gerçek askerden çok robot asker görevlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Rusya ise 'Fedor' isimli robota her iki eliyle silah kullanma yeteneği kazandırdı.

Rusya'nın geliştirdiği robot asker 'Fedor' silah kullanabiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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