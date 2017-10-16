Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanan örgütün asker imamının itirafları sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) örgüt üyesi 700 muvazzaf askerin kimliği ortaya çıkarıldı. İlk operasyonda 2'si albay 68 kişi gözaltına alındı.

700 ASKERİN İSMİ BELİRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK içerisindeki FETÖ üyelerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında örgüt bağlantıları ortaya çıkan çok sayıda asker etkin pişmanlık yasasından faydalandı. Aralarında pilotların da bulunduğu askerler, ortaokul yıllarında örgüte katıldıktan sonra TSK'ya girdiklerini, örgüt abilerine bilgi aktardıklarını söyledi. İtirafçıların verdiği bilgiler ışığında TSK içerisinde aktif görev yapan 700 askerin ismi daha belirlendi.

70 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanmayan askerlerin birçoğunun darbe girişimi sonrasında örgüt abileriyle gizlice buluştuğu belirlendi. İsimleri belirlenen muvazzaf askerlerin yakalanması için başlatılan ilk operasyonda 70 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 2'si albay 68 asker gözaltına alınırken, askerlerden 30'unun itirafçı olduğu ve örgüt hakkında bilgiler verdiği öğrenildi.

62'Sİ HAVACI

Gözaltı listesindeki 70 askerden 62'sinin Hava, 4'ünün Deniz, 4'ünün ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı belirlendi. Konya, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 kişi yakalandı. İzmir Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığında gözaltına alınan subayların uçuş okulunda pilotaj eğitimi alan pilot adaylarına öğretmenlik yaptıkları belirtildi. Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs etme, hükümete karşı isyan ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından gözaltına alınan şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya getirildi.

Kaynak: haberinburada