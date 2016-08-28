

Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi olan Karkamış'ın karşısında başlatılan harekattaki çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı Cerablus'a sabah erken saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.







Reuters'ın haberine göre, Türk savaş uçakları ve topçuları Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini vurdu.







20 terörist öldürüldü