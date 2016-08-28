TSK YPG'Yİ VURUYOR !
Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi olan Karkamış'ın karşısında başlatılan harekattaki çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı Cerablus'a sabah erken saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.
Reuters'ın haberine göre, Türk savaş uçakları ve topçuları Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini vurdu.
20 terörist öldürüldü
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar