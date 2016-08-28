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TSK YPG'Yİ VURUYOR !


TSK YPG'Yİ VURUYOR !
Tarih : 28 Ağustos 2016, 12:41
Puan Ver : Tsk Ypg'yi Vuruyor !(0/10)


Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi olan Karkamış'ın karşısında başlatılan harekattaki çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı Cerablus'a sabah erken saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.



Reuters'ın haberine göre, Türk savaş uçakları ve topçuları Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini vurdu.



20 terörist öldürüldü








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