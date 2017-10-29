TSK YAYINLADI! ATATÜRK'ÜN SON 29 EKİM GÖRÜNTÜLERİ
TSK, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 tarihinde Ankara'da katıldığı Cumhuriyet Bayramı'nın 14.yıl kutlamalarından görüntüler yayınladı.
TSK, Cumhuriyet'in 94'üncü yıl dönümüne özel Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim kutlamalarındaki görüntülerini arşivden çıkardı.
TSK, 14. YIL GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle internet sitesinden Cumhuriyet'in 14'üncü yıl kutlamalarına ilişkin görüntüleri yayınladı.
ATATÜRK'ÜN TÖRENDEKİ GÖRÜNTÜLERİ
Görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün tören alanına gelmesi, karşılanması ve resmi geçit törenini ayakta izlemesi yer alıyor.
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Kaynak: haberinburada
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