TSK, Cinderes'te zeytinliklerin içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının masum hayatları almadan önce tespit edilip imha edilmesi görüntülerini Twitter'da paylaştı.

TSK Twitter'dan "Cinderes'te, zeytinlikler içinde, bir el yapımı patlayıcı daha, masum hayatları almadan önce tespit ve imha edilmiştir." açıklamasında bulundu.

MASUM HAYATLARI ALMADAN ÖNCE TESPİT EDİLİP PATLATILDI

TSK, Cinderes'te zeytinlikler içinde el yapımı patlayıcının tespit edildiğini açıkladı. TSK yaptığı açıklamada, patlayıcının masum hayatları almadan önce tespit edilip imha edildiğini bildirdi.

Kaynak: haberinburada