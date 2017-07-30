Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı
Eski Beşiktaşlı Delgado, Artık Bitti Dedi
Yumruğunu Masaya Vuran Putin, 755 Abd'li Diplomata Kapıyı Gösterdi!
Katar Krizinde 4 Arap Ülkesinden Bir Geri Adım Daha!
Trabzonspor Heerenveen'e Diş Geçiremedi
Tsk: Türkiye'ye Sınırında Yakalanan Kaçakları Döven Asker Gözaltına Alındı
Trabzonspor Başkanı: Burak Yılmaz Transferi 2 Ağustos'a Kadar Yetişecek
Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
Türkiye'yi El Kaide İle İlişkilendiren Abd Temsilcisine Türkiye'den Sert Tepki
Kapıkule'de Tatilci Trafiği Aldı Başını Gitti
Fatih Terim: İstifa Etmedim, Tff Görevime Son Verdi
Rusya'dan Abd'ye Yaptırım Tepkisi: Bu Şekilde Devam Ederse Karşılık Veririz
Saadet Partisi'nden Yenikapı'da 'büyük Kudüs Mitingi'
Galatasaray'ın Yeni Transferi Mariano: Teklif Gelince Düşünmedim Bile
Eski Erkek Arkadaşı, 17 Yaşındaki Kızı 6 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü
11 Yaşındaki Kur'an Kursu Öğrencisini Taciz Eden İmam Tutuklandı
İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Futbol Takımımız Şampiyon Oldu
Beşiktaş Lens'le Anlaştı, Sunderland'le Pazarlık Yapıyor
Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu İle 9 Teröristin Öldürüldüğü Bölgeden Cephanelik Çıktı
Kızını Ve Boşanmak İsteyen Eşini Sokak Ortasında Ev İçin Öldürmüş!

TSK: TÜRKİYE'YE SINIRINDA YAKALANAN KAÇAKLARI DÖVEN ASKER GÖZALTINA ALINDI


TSK: Türkiye'ye Sınırında Yakalanan Kaçakları Döven Asker Gözaltına Alındı
Tarih : 30 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Tsk: Türkiye'ye Sınırında Yakalanan Kaçakları Döven Asker Gözaltına Alındı(10/10)6

Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 4 kişinin bazı askerler tarafından dövüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan TSK, o şahıslara yönelik kötü muamelede bulunan personel hakkında da işlem yapıldığını belirtti.

"KABULÜ MÜMKÜN OLMAYACAK DAVRANIŞLAR"

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

28 Temmuz 2017 günü saat 11.00 sularında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır.

"SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDIKTAN SONRA SINIR DIŞI EDİLDİLER"

Yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tsk  Türkiye  Ye  Sınırında  Yakalanan  Kaçakları  Döven  Asker  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER