

Tsk: Tunceli'de 8 terörist ölü olarak ele geçirildi







TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 24-28 Kasım tarihleri arasından Tunceli Aliboğazı deresinde terör örgütü PKK'ya yönelik insansız hava araçlarıyla destekli yapılan operasyonlar sonrası yapılan arama çalışmalarında toplam 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca operasyonlarda sığınak ile mağara içlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğu da belirtildi.







Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: '24 Kasım 2016 tarihinde Tunceli Aliboğazı deresinde keşif faaliyeti yapan İHA/İKU tarafından ısı kaynaklarının tespit edilmesini müteakip, terörist unsurlara yönelik başlatılan "Hava Destekli Operasyonö sonrası 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 24-28 Kasım 2016 tarihleri arasında icra edilen Şehit Piyade Er Nazmi YILDIZLI-26 Operasyonu kapsamında, 5 erkek cesedi yapılan arama tarama faaliyetinde, 3 erkek cesedi ise çatışma esnasında olmak üzere 8 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.







14 adet sığınak ile mağara içlerinde silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi bulunmuştur. Ele geçirilen silah, mühimmat ve malzeme listesi aşağıya çıkarılmıştır. 11 adet EYP, 200 kg. Amonyum Nitrat, 3 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 6 adet dolu Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 adet HK-33 Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet dolu LAW Silahı, 2 adet tabanca, 4 adet el bombası, 2 adet termal silah dürbünü, 1 adet büyük telsiz, 1 adet el telsizi, çok sayıda ve miktarda yaşam malzemesi"







kaynak:haberler