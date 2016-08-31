

Son dakika haberi Cerablus'dan geldi... Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında, Cerablus'un batısında teröristlerce atılan bir roket sonucu bir tankın hafif hasar gördüğü, üç askerin yaralandığı belirtildi.







TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada tanka saldıran teröristlerin araçlarıyla birlikte imha edildiği duyuruldu.