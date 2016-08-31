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TSK TANKI VURAN TERÖRİSTLERİ İMHA ETTİ!


TSK TANKI VURAN TERÖRİSTLERİ İMHA ETTİ!
Tarih : 31 Ağustos 2016, 09:09
Puan Ver : Tsk Tankı Vuran Teröristleri İmha Etti!(0/10)


Son dakika haberi Cerablus'dan geldi... Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında, Cerablus'un batısında teröristlerce atılan bir roket sonucu bir tankın hafif hasar gördüğü, üç askerin yaralandığı belirtildi.



TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada tanka saldıran teröristlerin araçlarıyla birlikte imha edildiği duyuruldu.








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