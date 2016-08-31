TSK TANKI VURAN TERÖRİSTLERİ İMHA ETTİ!
Son dakika haberi Cerablus'dan geldi... Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında, Cerablus'un batısında teröristlerce atılan bir roket sonucu bir tankın hafif hasar gördüğü, üç askerin yaralandığı belirtildi.
TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada tanka saldıran teröristlerin araçlarıyla birlikte imha edildiği duyuruldu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar