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Tsk Suriye'de İlerliyor, Ypg İle Mesafe 3 Kilometre
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TSK Suriye'de İlerliyor, YPG ile Mesafe 3 Kilometre

TSK SURİYE'DE İLERLİYOR, YPG İLE MESAFE 3 KİLOMETRE

TSK, Suriye'de ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattında konuşlanırken YPG ile mesefe 3 kilometreye kadar düştü.

Tarih : 15 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Tsk Suriye'de İlerliyor, Ypg İle Mesafe 3 Kilometre(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattında konuşlandığı gözlem noktalarında istihkam çalışmaları sürüyor.

İŞ MAKİNELERİ GECE DE ÇALIŞIYOR

İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, iş makineleri TSK unsurlarının bulunduğu noktaları savunmaya uygun hale getirmek için geceleri de çalışıyor.

PYD, MEHMETÇİK'E 3 KİLOMETRE UZAKTA

Gözlem noktalarının 3-4 kilometre uzağında, Halep'in Afrin ilçesindeki terör örgütü YPG'nin nöbet noktaları bulunuyor.

İLK ETAPTA AFRİN YAKINLARINA KOŞLANMIŞLARDI

TSK, Suriye'deki ateşkesin garantörleri Rusya ve İran ile Astana'da vardığı anlaşmalar çerçevesinde, perşembe gecesi bölgeye intikal etmişti. Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü içerisinde yer alan TSK unsurları ilk etapta, Afrin'in yakınlarında bazı noktalarda konuşlanmıştı.

TSK'nın misyonuyla rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlaması hedefleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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