TSK: 'SURİYE SINIRINDA 1632 KİŞİ YAKALANDI'
Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 1611, Türkiye'den de Suriye'ye yasa dışı geçiş girişiminde teşebbüsünde bulunan 21 olmak üzere toplam 1632 kişinin yakalandığı belirtildi. Bunlarla birlikte bir binek araç, 5 cep telefonu, 7 kimlik, 1 adet pasaport, 21 bin 500 Suriye Lirası, 1100 ABD Doları, 3 bin 700 TL ele geçirildiği belirtildi.
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